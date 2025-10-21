Ateliers chez Florence Paulet céramiques Florence Paulet céramiques Montrol-Sénard
Ateliers chez Florence Paulet céramiques
Florence Paulet céramiques 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30
Pour adulte et/ou enfant : mettre les mains dans la terre, découvrir les sensations liées à la matière, apprendre différentes techniques pour libérer ta créativité.
Techniques de fabrication: estampage, modelage, travail à la plaque, montage au colombins. Horaires souples au choix tout au long de l’année. Inscription sur réservation en appelant Florence. La pièce sera à décorer et à vernir ou patiner (mettre une patine) chez soi ou à venir décorer à l’atelier lors d’une seconde séance. Il ne sera pas possible de repartir avec ses pièces, elles doivent sécher, être cuites par les soins de Florence qui vous préviendra quand elles seront prêtes. .
Florence Paulet céramiques 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 01 36 80 florencepauletceramique@gmail.com
