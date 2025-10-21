Ateliers chez Florence Paulet céramiques Florence Paulet céramiques Montrol-Sénard

Ateliers chez Florence Paulet céramiques Florence Paulet céramiques Montrol-Sénard mardi 21 octobre 2025.

Ateliers chez Florence Paulet céramiques

Florence Paulet céramiques 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Pour adulte et/ou enfant : mettre les mains dans la terre, découvrir les sensations liées à la matière, apprendre différentes techniques pour libérer ta créativité.

Techniques de fabrication: estampage, modelage, travail à la plaque, montage au colombins. Horaires souples au choix tout au long de l’année. Inscription sur réservation en appelant Florence. La pièce sera à décorer et à vernir ou patiner (mettre une patine) chez soi ou à venir décorer à l’atelier lors d’une seconde séance. Il ne sera pas possible de repartir avec ses pièces, elles doivent sécher, être cuites par les soins de Florence qui vous préviendra quand elles seront prêtes. .

Florence Paulet céramiques 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 01 36 80 florencepauletceramique@gmail.com

English : Ateliers chez Florence Paulet céramiques

German : Ateliers chez Florence Paulet céramiques

Italiano :

Espanol : Ateliers chez Florence Paulet céramiques

L’événement Ateliers chez Florence Paulet céramiques Montrol-Sénard a été mis à jour le 2025-09-08 par SPL Terres de Limousin