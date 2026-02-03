Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Route de Loiré Candé
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00
2026-03-12 2026-03-26 2026-09-10 2026-09-24 2026-12-12
La chocolaterie Guisabel à Candé proposent des ateliers chocolatés pour les adultes en 2026.
Découvrez les secrets des maîtres chocolatiers avec des ateliers pour les adultes
-En mars, atelier découverte autour de la ganache de 19h à 21h (25€/personne)
-En septembre, atelier découverte autour du praliné de 19h à 21h (25€/personne)
-En décembre, atelier création de vos bonbons de chocolats de 14h à 17h (50€/personne)
A partir de 14 ans. Places limitées. .
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88 cande@guisabel.fr
English :
Chocolaterie Guisabel in Candé offers chocolate workshops for adults in 2026.
