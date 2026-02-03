Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Route de Loiré Candé

Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel

Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-26 2026-09-10 2026-09-24 2026-12-12

La chocolaterie Guisabel à Candé proposent des ateliers chocolatés pour les adultes en 2026.

Découvrez les secrets des maîtres chocolatiers avec des ateliers pour les adultes

-En mars, atelier découverte autour de la ganache de 19h à 21h (25€/personne)

-En septembre, atelier découverte autour du praliné de 19h à 21h (25€/personne)

-En décembre, atelier création de vos bonbons de chocolats de 14h à 17h (50€/personne)

A partir de 14 ans. Places limitées. .

Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88 cande@guisabel.fr

English :

Chocolaterie Guisabel in Candé offers chocolate workshops for adults in 2026.

