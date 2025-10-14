Ateliers chorégraphiques Colmar

Ateliers chorégraphiques Colmar mardi 14 octobre 2025.

Ateliers chorégraphiques

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-10-14 18:30:00

2025-10-14

Plongez dans l’univers fascinant de la danse et explorez différents styles et approches.

Évènement proposé par l’Opéra National du Rhin.

Entrée libre Réservation obligatoire Dans la limite des places disponibles.

Vous avez toujours rêvé de vous initier à la danse ou de perfectionner votre technique ? Avec les artistes du Ballet de l’Opéra National du Rhin, participez à une série d’ateliers spécialement conçus pour les adultes. Plongez dans l’univers fascinant de la danse et explorez différents styles et approches.

Réservations à partir du 02/09/2025

En ligne Par téléphone et paiement par carte bancaire au 09 89 20 29 02 ou au guichet du Théâtre municipal de Colmar du mardi au vendredi de 10h à 13h. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Dive into the fascinating world of dance and explore different styles and approaches.

German :

Tauchen Sie in die faszinierende Welt des Tanzes ein und erkunden Sie verschiedene Stile und Herangehensweisen.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo della danza ed esplorate diversi stili e approcci.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de la danza y explore diferentes estilos y enfoques.

L’événement Ateliers chorégraphiques Colmar a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Colmar