Ateliers Ciné le Peuple Loup mediathèque Amou vendredi 24 octobre 2025.

mediathèque 28 Place des Arènes Amou Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Dès 6 ans

* 14h 14h30 Atelier active tes mains ! Viens fabriquer ta tête de loup à pince…

* 14h30-16h Cinéma Le Peuple Loup Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups mais bien des hommes !

Dès 6 ans .

mediathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Ateliers Ciné le Peuple Loup

2pm 2:30pm: Workshop: get your hands dirty! Come and make your own clip-on wolf head…

2.30 4pm: Cinema: The Wolf People : Robyn, an 11-year-old girl, helps her father hunt the last wolf pack. But one day, Robyn meets Mebh, a little girl by day, a wolf by night.

Ages 6 and up

German : Ateliers Ciné le Peuple Loup

14h 14h30: Workshop: Aktiviere deine Hände! Komm und bastel dir deinen Wolfskopf mit Klammern…

14.30 16.00 Uhr: Kino: Das Wolfsvolk : Die elfjährige Robyn hilft ihrem Vater bei der Jagd auf das letzte Wolfsrudel. Doch eines Tages trifft Robyn auf Mebh, tagsüber ein kleines Mädchen, nachts eine Wölfin.

Ab 6 Jahren

Italiano :

14.00-14.30: Laboratorio: sporcatevi le mani! Vieni a creare la tua testa di lupo con le clip…

14.30-16.00: Cinema: Il popolo dei lupi : Robyn, una ragazzina di 11 anni, aiuta il padre a cacciare l’ultimo branco di lupi. Ma un giorno Robyn incontra Mebh, una bambina di giorno e un lupo di notte.

Da 6 anni

Espanol : Ateliers Ciné le Peuple Loup

14.00 h 14.30 h: Taller: ¡manos a la obra! Ven a hacer tu propia cabeza de lobo con pinzas…

14.30 16.00: Cine: The Wolf People : Robyn, una niña de 11 años, ayuda a su padre a cazar la última manada de lobos. Pero un día Robyn conoce a Mebh, una niña de día y un lobo de noche.

A partir de 6 años

