Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques mediathèque Amou

Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques mediathèque Amou vendredi 24 octobre 2025.

Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques

mediathèque 28 Place des Arènes Amou Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

10h-10h30 Lecture ouvre grand tes oreilles ! c’est l’heure des histoires de loups…

10h30-11h30 Cinéma Tendres loups et loufoques Six courts métrages pour découvrir leurs facettes dans une large palette d’animation !

Pour les 3-6 ans

mediathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques

10:00-10:30am: Reading: open your ears! It’s time for wolf stories…

10:30am-11:30am: Cinema: Tendres loups et loufoques : Six short films to discover their facets in a wide range of animation!

For ages 3-6

German : Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques

10.00-10.30 Uhr: Lesung: Mach die Ohren auf! Es ist Zeit für Wolfsgeschichten…

10.30-11.30 Uhr: Kino: Zarte Wölfe und Wolfsmenschen : Sechs Kurzfilme, um ihre Facetten in einer breiten Palette von Animationen zu entdecken!

Für 3-6-Jährige

Italiano :

10.00-10.30: Lettura: aprite bene le orecchie, è tempo di storie di lupi…

10.30-11.30: Cinema: Tendres loups et loufoques : sei cortometraggi per scoprire le loro sfaccettature in una vasta gamma di animazioni!

Per i bambini dai 3 ai 6 anni

Espanol : Ateliers Ciné Loups tendres et loufoques

10.00-10.30 h: Lectura: ¡abre bien los oídos! Es la hora de los cuentos de lobos…

10.30-11.30: Cine: Tendres loups et loufoques : ¡Seis cortometrajes para descubrir sus facetas en un amplio abanico de animación!

Para niños de 3 a 6 años

