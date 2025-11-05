Ateliers ciné-théâtre Théâtre le Palace Périgueux

Ateliers ciné-théâtre

Théâtre le Palace
15 Rue Bodin
Périgueux
Dordogne

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

Entre cinéma, mime et bande dessinée, découvrez comment véhiculer des émotions et des idées par les gestes, la décomposition des actions, l’articulation des déplacements et l’improvisation en silence. Les ateliers seront menés par des artistes de La Troisième Génération, compagnie associée à L’Odyssée, dont le travail explore un langage au croisement des arts du cinéma, de la bande dessinée et du mime. Cet atelier est en lien avec un spectacle de la saison et d’une projection de film au CGR (Ciné Cinéma):

SPECTACLE Jimmy La Troisième Génération (les 14, 15 et 16 octobre à 20h au Palace)

FILM Les 9 Reines de Fabián Bielinsky (le 4 novembre à 20h au CGR)

Il est possible de s’inscrire à un, deux ou trois cycles. Il est recommandé de voir le spectacle et/ou le film en lien avec les cycles mais ce n’est pas obligatoire. Sur inscription fabien.gervais-briand@odyssee.perigueux.fr .

Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 fabien.gervais-briand@odyssee.perigueux.fr

