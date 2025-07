Ateliers cirque et restitution au camping le Bel Air Camping Le Bel Air Limogne-en-Quercy

Ateliers cirque et restitution au camping le Bel Air Camping Le Bel Air Limogne-en-Quercy mardi 15 juillet 2025.

Ateliers cirque et restitution au camping le Bel Air

Camping Le Bel Air 311 Place de la Piscine Limogne-en-Quercy Lot

Gratuit

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-17 19:30:00

2025-07-15

Résidence artistique / Labo de recherche « Au-delà de l’Océan! » de Matthieu Bethys solo acrobatie dansée en quête de soi Collectif Tarabiscoté de 3 jours avec 2 ateliers ouverts et une restitution.

« Au delà de l’océan » est une exploration, une quête de soi.

C’est une quête à travers le mouvement et les mots.

C’est l’histoire d’un garçon qui retourne dans son pays d’origine pour tenter de retrouver sa mère biologique et reconnecter avec ses racines.

Ce garçon qui rêve ce qu’était sa vie avant l’adoption, puis se confronte à la réalité, c’est moi.

Tous les soirs de 18h à 19h30, un atelier sera proposé :

Mardi 15 juillet atelier de pratique acrobatique expérimenter son corps dans l’espace

Mercredi 16 juillet rencontre avec Matthieu sur le propos de la création être ailleurs être ici comment parle le corps ?

Jeudi 17 juillet sortie de résidence présentation d’un extrait en cours de création du prochain spectacle

Tout public sans niveau requis pour les ateliers.

Accès libre / inscriptions souhaitées par téléphone ou par mail.

Organisé par les Cas du Cyrque .

Camping Le Bel Air 311 Place de la Piscine Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie lescasducyrque@gmail.com

English :

Artistic residency / Research lab: « Au-delà de l’Océan! » by Matthieu Bethys solo acrobatic dance in search of oneself Collectif Tarabiscoté 3 days with 2 open workshops and a performance.

« Au delà de l’océan » is an exploration, a quest for the self.

It’s a quest through movement and words.

It’s the story of a boy who returns to his homeland to try to find his biological mother and reconnect with his roots.

This boy, who dreams of what his life was like before adoption, then comes face to face with reality, is me.

German :

Künstlerische Residenz / Forschungslabor: « Au-delà de l’Océan! » von Matthieu Bethys getanztes Akrobatiksolo auf der Suche nach sich selbst Collectif Tarabiscoté für 3 Tage mit 2 offenen Workshops und einer Aufführung.

« Au delà de l’océan » ist eine Erkundung, eine Suche nach sich selbst.

Es ist eine Suche durch Bewegung und Worte.

Es ist die Geschichte eines Jungen, der in sein Heimatland zurückkehrt, um zu versuchen, seine leibliche Mutter zu finden und sich wieder mit seinen Wurzeln zu verbinden.

Dieser Junge, der davon träumt, wie sein Leben vor der Adoption war, und dann mit der Realität konfrontiert wird, bin ich.

Italiano :

Residenza artistica / Laboratorio di ricerca: « Au-delà de l’Océan! » di Matthieu Bethys danza acrobatica solitaria alla ricerca di se stessi Collectif Tarabiscoté, 3 giorni con 2 workshop aperti e uno spettacolo.

« Au delà de l’océan » è un’esplorazione, una ricerca di sé.

È una ricerca attraverso il movimento e le parole.

È la storia di un ragazzo che torna nella sua terra d’origine per cercare di ritrovare la madre naturale e riconnettersi con le sue radici.

Questo ragazzo, che sogna di com’era la sua vita prima di essere adottato e poi si scontra con la realtà, sono io.

Espanol :

Residencia artística / Laboratorio de investigación: « Au-delà de l’Océan! » de Matthieu Bethys solo de danza acrobática en busca de uno mismo Collectif Tarabiscoté, 3 días con 2 talleres abiertos y un espectáculo.

« Au delà de l’océan » es una exploración, una búsqueda de uno mismo.

Una búsqueda a través del movimiento y la palabra.

Es la historia de un niño que regresa a su tierra natal para intentar encontrar a su madre biológica y reencontrarse con sus raíces.

Este chico, que sueña con cómo era su vida antes de ser adoptado y luego se enfrenta a la realidad, soy yo.

