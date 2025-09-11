Ateliers citoyens & ludiques: Le climat est un sujet que vous ne maîtriser pas ? CCHC Châteauneuf-du-Faou

Ateliers citoyens & ludiques: Le climat est un sujet que vous ne maîtriser pas ? CCHC Châteauneuf-du-Faou jeudi 11 septembre 2025.

Ateliers citoyens & ludiques: Le climat est un sujet que vous ne maîtriser pas ?

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 21:00:00

2025-09-11 2025-10-09 2025-11-13 2025-12-11

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille vous propose des ateliers citoyens & ludiques jusqu’à la fin de l’année!

Le climat est un sujet que vous ne maîtriser pas ? Pas de prérequis! c’est l’échange et la co-construction qui prime.

Atelier de jeux qui permettent grâce à l’intelligence collective de sensibiliser aux impacts environnementaux dans différents secteurs, et de chercher ensemble des pistes d’actions.

En partenariat avec J2D

Pour connaître les J2D les jeudis de demain et connaître nos lieux de RDV c’est super simple! contacter energies@haute-cornouaille.bzh ou le 07 57 09 79 82

> Inscription gratuite

AU PROGRAMME:

11 septembre: jeux de société en lien avec les transitions écologiques

08 octobre: fresque de l’économie circulaire

13 novembre: puzzle climat

11 décembre: jeux de société en lien avec les transitions écologiques .

CCHC 6 rue de Morlaix Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 57 09 79 82

