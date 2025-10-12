Ateliers Clown parents-enfants 5-10 ans Studio M Paris

Ateliers Clown parents-enfants 5-10 ans Studio M Paris dimanche 12 octobre 2025.

Du jeu burlesque et clownesque à la découverte des émotions et de l’imaginaire ! Venez rire et vous amuser avec cet atelier rythmé, tonique et surtout très ludique : chercher son propre clown, explorer son corps dans l’espace, prendre conscience de ses capacités comiques, apprendre à jouer avec les autres… L’atelier clown est basé sur des jeux rythmiques, corporels, des improvisations, l’exploration des émotions, l’écoute, l’imagination… le tout, en enfilant son nez rouge de clown !

La Compagnie Maya fournit les nez de clown. Ils vous seront offerts à la fin de l’atelier !

Dates 2025-2026 : Dimanche 11h-12h

12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 31 mai

Studio M : 65 rue de charenton, 75012.

M° Ledru-Rollin, Bastille, Gare de Lyon

Ateliers Clown en duo parents-enfants 5-10 ans

EN FAMILLE



Le dimanche 10h-11h



Paris 15



www.compagniemaya.com

Le dimanche 12 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé. Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Studio M 65 rue de charenton, 75012 75012 Paris

https://compagniemaya.com/ateliers-duo-clown/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis