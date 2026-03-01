Ateliers clown pour les enfants et adolescents au CRAB de Belmontet

462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Suite à la résidence de la Compagnie Mélina pendant laquelle seront préparés des ateliers clown pour les enfants et adolescents d’Arménie, nous vous invitions à participer un atelier au CRAB.

Il sera proposé des exercices et jeux pour développer la dynamique de groupe, l'écoute et l'expression de chacun.e à partir de ses imaginaires ! Âmes sensibles ne pas s'abstenir ! A partir de 6 ans Durée 1h30

Suite à la résidence de la Compagnie Mélina pendant laquelle seront préparés des ateliers clown pour les enfants et adolescents d’Arménie, nous vous invitions à participer un atelier au CRAB.

Il sera proposé des exercices et jeux pour développer la dynamique de groupe, l'écoute et l'expression de chacun.e à partir de ses imaginaires ! Âmes sensibles ne pas s'abstenir ! A partir de 6 ans Durée 1h30

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462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie info@lezarddelarue.org

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English :

Following Compagnie Mélina’s residency, during which clown workshops will be prepared for Armenian children and teenagers, we invite you to take part in a workshop at CRAB.

We’ll be proposing exercises and games to develop group dynamics, listening skills and self-expression based on each person’s imagination! Sensitive souls please refrain! From age 6 Duration 1h30

L’événement Ateliers clown pour les enfants et adolescents au CRAB de Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot