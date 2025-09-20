Ateliers Cocktails avec La Loca Plantation Trois-Rivières

Ateliers Cocktails avec La Loca Plantation Trois-Rivières samedi 20 septembre 2025.

Ateliers Cocktails avec La Loca 20 et 21 septembre Plantation Trois-Rivières

Inscription sur Bizouk – Nombre de places limité – Réservé aux plus de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Avec des cuvées emblématiques des Editions du Bar, rédécouvrez le terroir de Trois Rivières autour de cocktails revisités et concoctés avec notre mixologue, La Loca.

Au nouveau bar de la boutique, ayez le geste parfait et soyez prêts à shaker !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Plantation Trois-Rivières Trois Rivières 97228 Sainte Luce 97228 Martinique 0596 62 51 78 http://www.facebook.com/RhumTroisRivieresMartinique;http://www.instagram.com/rhumtroisrivieres Fondée vers 1660 par Nicolas Fouquet, la plantation Trois-Rivières compte parmi les premières distilleries de la Martinique. Située à Sainte-Luce, reconnaissable à son moulin à vent, elle domine majestueusement la mer des Caraïbes. Suivez le guide qui commentera les méthodes ancestrales d'élaboration des rhums agricoles Trois-Rivières au cœur de la distillerie. A la boutique du moulin, dégustez les prestigieux millésimes de Trois-Rivières, reconnus à l'échelle internationale. Et retenez les recettes pour animer vos apéros branchés ! Sur la route des plages, au quartier Trois Rivières à Sainte-Luce. Parking uniquement derrière la distillerie (suivez les pancartes).

Dyl Pictures