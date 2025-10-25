Ateliers cocktails Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Ateliers cocktails Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur samedi 25 octobre 2025.

Ateliers cocktails

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-11-01

La Maison Ackerman s’associe avec la Distillerie Combier pour vous proposer une visite guidée des caves Ackerman, suivie d’un atelier cocktail animé par la Distillerie Combier.

La Maison Ackerman et la Distillerie Combier s’associent pour vous proposer une expérience autour de la mixologie, dans le cadre majestueux des Caves Ackerman.

Une visite guidée passionnante, si vous souhaitez aller plus loin dans votre passion des vins, les Caves Ackerman vous font découvrir tout le patrimoine des vins ligériens et le savoir-faire en tant que pionnier des vins à fines bulles de Loire. Revivez la saga de Jean-Baptiste Ackerman, percez les secrets de la méthode traditionnelle, plongez au cœur des caves en tuffeau, uniques et monumentales. Ces caves, gardiennes d’un véritable trésor, offrent le témoignage unique de plusieurs siècles d’histoire et sont la mémoire du talent et du travail des hommes.

Envie de vous initier à l’art de la mixologie ? L’équipe de la Distillerie Combier vous propose ensuite de découvrir l’ensemble des secrets de l’élaboration de cocktails. Du matériel de bar jusqu’à la réalisation de 2 cocktails, laissez-vous guider pour réaliser vos propres cocktails !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 25 octobre 2025 de 10h30 à 12h45, de 14h30 à 16h45 et de 16h30 à 18h45.

Les horaires indiqués sont ceux des visites guidées + ateliers cocktails.

Samedi 1er novembre 2025 de 10h30 à 12h45 et de 14h30 à 16h45.

Les horaires indiqués sont ceux des visites guidées + ateliers cocktails. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

English :

Maison Ackerman has teamed up with Distillerie Combier to offer a guided tour of the Ackerman cellars, followed by a cocktail workshop hosted by Distillerie Combier.

German :

Das Haus Ackerman hat sich mit der Distillerie Combier zusammengetan, um Ihnen eine Führung durch die Ackerman-Keller anzubieten, gefolgt von einem Cocktail-Workshop, der von der Distillerie Combier geleitet wird.

Italiano :

La Maison Ackerman collabora con la Distillerie Combier per offrirvi una visita guidata alle cantine Ackerman, seguita da un laboratorio di cocktail condotto dalla Distillerie Combier.

Espanol :

Maison Ackerman se asocia con Distillerie Combier para ofrecerle una visita guiada a las bodegas Ackerman, seguida de un taller de coctelería dirigido por Distillerie Combier.

L’événement Ateliers cocktails Saumur a été mis à jour le 2025-10-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME