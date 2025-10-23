Ateliers collage au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Ateliers collage au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche jeudi 23 octobre 2025.

Ateliers collage au Moulin de Dorceau

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-29

Le Moulin de Dorceau vous propose en partenariat avec l’artiste Nadja M, spécialisée en art écologique des ateliers collage.

Pour les adultes jeudi 23 octobre de 14h30 à 16h découverte de l’artiste Hannah Höch, atelier collage & écriture (jeux de mots).

Pour les enfants de 7 à 12 ans mercredi 29 octobre 10h-11h30 découverte de l’artiste René Magritte, atelier collage & écriture Dada

Pratique au Moulin de Dorceau.

Sur inscription auprès de Nadja M au 07 67 26 07 52 ou nadjam@nadjam.fr .

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 67 26 07 52 nadjam@nadjam.fr

English : Ateliers collage au Moulin de Dorceau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers collage au Moulin de Dorceau Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche