[Ateliers collage] Avec Aurélie Plana Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
[Ateliers collage] Avec Aurélie Plana
Musée Michel Ciry / 6bis Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
2026-04-18 2026-04-25
Dans le cadre du 79ᵉ Salon des Peintres et Sculpteurs Dieppois et autour de la thématique Les éléments , le Musée Michel Ciry propose deux ateliers créatifs en compagnie de l’artiste Aurélie Plana.
Les participants découvriront différentes techniques de collage déchirement, détourage au cutter ou aux ciseaux, composition à partir de magazines et de revues… Une invitation à expérimenter la matière papier et à créer une œuvre personnelle en écho au travail de l’artiste.
Public dès 12 ans et adultes .
Musée Michel Ciry / 6bis Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52 contact@museemichelciry.com
