[Ateliers collage] Avec Aurélie Plana

Musée Michel Ciry / 6bis Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

2026-04-18 2026-04-25

Dans le cadre du 79ᵉ Salon des Peintres et Sculpteurs Dieppois et autour de la thématique Les éléments , le Musée Michel Ciry propose deux ateliers créatifs en compagnie de l’artiste Aurélie Plana.

Les participants découvriront différentes techniques de collage déchirement, détourage au cutter ou aux ciseaux, composition à partir de magazines et de revues… Une invitation à expérimenter la matière papier et à créer une œuvre personnelle en écho au travail de l’artiste.

Public dès 12 ans et adultes .

Musée Michel Ciry / 6bis Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52 contact@museemichelciry.com

