Ateliers collectifs Salle des jeunes Jarnages

Ateliers collectifs

Salle des jeunes Impasse de la mairie Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-13

Décorons ensemble la place du village !

Ateliers collectifs. .

Salle des jeunes Impasse de la mairie Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 81 12 yveliserabier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers collectifs

L’événement Ateliers collectifs Jarnages a été mis à jour le 2026-01-08 par Creuse Confluence Tourisme