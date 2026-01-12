Ateliers collectifs Salle des jeunes Jarnages
Ateliers collectifs Salle des jeunes Jarnages vendredi 16 janvier 2026.
Ateliers collectifs
Salle des jeunes Impasse de la mairie Jarnages Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-13
Décorons ensemble la place du village !
Ateliers collectifs. .
Salle des jeunes Impasse de la mairie Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 81 12 yveliserabier@gmail.com
