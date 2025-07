Ateliers collectifs Reconnexion à soi, aux autres et au vivant « Réveil corporel » Lac de Pannecière Montigny-en-Morvan

Lac de Pannecière Domaine de Scott Montigny-en-Morvan Nièvre

Début : 2025-07-23 09:15:00

fin : 2025-08-25 10:00:00

2025-07-23 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-06 2025-08-11 2025-08-13 2025-08-18 2025-08-20 2025-08-25 2025-08-27

Ateliers collectifs, reconnexion à soi, aux autres et au vivant. Animations et ateliers. Ushuaïa Village Domaine de Scott.

Etirements issus du Zen Stretching (entre le Qi Qong et le yoga), auto-massages et autres exercices corporels, mouvements libres pour se reconnecter en douceur à son corps et ses sensations.

Durée 45 min. Ados / adultes / adapté à tous.Amener son tapis de yoga et un coussin / 10 pers. max.

Participation libre pour les vacanciers du village de Scott / Extérieurs 5 euros (+ adhésion à l’association)

Réservations encorpsvivants.fr ou encorpsvivants@gmail.com .

Lac de Pannecière Domaine de Scott Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 18 25 25 encorpsvivants@gmail.com

