Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Salle Aubère, Batiment Penthièvre Lamballe-Armor

Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Salle Aubère, Batiment Penthièvre Lamballe-Armor vendredi 19 septembre 2025.

Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble

Salle Aubère, Batiment Penthièvre 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 21:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Vous êtes parent et vous souhaitez créer plus d’écoute et de dialogue avec votre enfant ?

En collaboration avec l’Espace Parents de Lamballe-Armor, le Centre Social Intercommunal vous propose un cycle d’initiation à la Méthode E.S.P.E.®E. avec Léa Herman

formatrice en cours d’accréditation.

Au fil de ces 4 rencontres, vous découvrirez

Les fondamentaux de la relation avec son enfant

Ce que veut dire communiquer

Comment oser demander, dire non, recevoir et donner

Les petits blocages qui compliquent nos échanges

Venez participer à ces soirées pour partager et échanger avec d’autres parents !

Sur inscription uniquement, au cycle complet (4 dates)

Vendredi 19 septembre

Vendredi 10 octobre

Vendredi 14 novembre

Vendredi 12 décembre .

Salle Aubère, Batiment Penthièvre 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André