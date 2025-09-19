Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Salle Aubère, Batiment Penthièvre Lamballe-Armor
Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Salle Aubère, Batiment Penthièvre Lamballe-Armor vendredi 19 septembre 2025.
Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble
Salle Aubère, Batiment Penthièvre 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19 21:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Vous êtes parent et vous souhaitez créer plus d’écoute et de dialogue avec votre enfant ?
En collaboration avec l’Espace Parents de Lamballe-Armor, le Centre Social Intercommunal vous propose un cycle d’initiation à la Méthode E.S.P.E.®E. avec Léa Herman
formatrice en cours d’accréditation.
Au fil de ces 4 rencontres, vous découvrirez
Les fondamentaux de la relation avec son enfant
Ce que veut dire communiquer
Comment oser demander, dire non, recevoir et donner
Les petits blocages qui compliquent nos échanges
Venez participer à ces soirées pour partager et échanger avec d’autres parents !
Sur inscription uniquement, au cycle complet (4 dates)
Vendredi 19 septembre
Vendredi 10 octobre
Vendredi 14 novembre
Vendredi 12 décembre .
Salle Aubère, Batiment Penthièvre 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers Communiquer pour mieux vivre ensemble Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André