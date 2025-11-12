Ateliers comptines Jazz le Cadran Rennes

Ateliers comptines Jazz le Cadran Rennes Mercredi 12 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans le cadre du festival de jazz 2026, l’association 3 regards et l’association éveil joyeux vous propose de participer à des ateliers comptines Jazz. Accompagné par Abbé Ngayhi musicien.

le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine