Ateliers comptines Jazz le Cadran Rennes mercredi 12 novembre 2025.

Ateliers comptines Jazz le Cadran Rennes Mercredi 12 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans le cadre du festival de jazz 2026, l’association 3 regards et l’association éveil joyeux vous propose de participer à des ateliers comptines Jazz. Accompagné par Abbé Ngayhi musicien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-12T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-12T10:15:00.000+01:00

le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine