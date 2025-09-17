Ateliers Conseillère Numérique café IA Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Ateliers Conseillère Numérique café IA Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles mercredi 17 septembre 2025.

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du General Michelin Commenailles Jura

Gratuit

Début : 2025-09-17 10:00:00

2025-09-17

Exploration de scénarios prospectifs sur l’IA générative. Que vous soyez novice ou non dans le domaine de l’IA, explorons différents scénarios, avec les cartes de la « Bataille de l’IA » sous forme d’un jeu de débat et partagez vos avis. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du General Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

