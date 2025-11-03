Ateliers conversations carbone Nogent-sur-Vernisson

Ateliers conversations carbone Nogent-sur-Vernisson lundi 3 novembre 2025.

14 Rue de Varennes Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 18:30:00

fin : 2025-11-17 20:30:00

Date(s) :

2025-11-03 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15 2026-01-12 2026-03-02

Ateliers conversations carbone . ateliers gratuits. Groupe animé par Ecolokaterre. Nécessité de s’engager pour les 6 ateliers. Les lundis de 18h30 à 20h30. Dates suivantes 17/11/2025. 1er et 15/12/2025, 12/01/2026 et 02/03/2026. .

14 Rue de Varennes Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 26 95 36

