Ateliers cour(t)s. Réinventons la récréation : École dehors – Ecole Les Châtaigniers Nantes, 26 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-26 17:00 – 19:00

Gratuit : oui https://bit.ly/atelierscourts Adulte

La direction de l’Éducation vous propose de participer à des ateliers gratuits à destination de la communauté éducative, des enseignants, agents, animateurs et des parents.L’atelier aura pour théme l’école dehors.Sortir pour mieux grandir : l’impact des sorties régulières sur les enfants et les équipes éducatives.Quels sont les effets positifs du dehors sur les enfants et les équipes éducatives ? Quels apprentissages construire dans un environnement extérieur, naturel ou urbain ? Comment lever les freins à l’organisation de sorties régulières ?Inscription en ligne : https://bit.ly/atelierscourts

Ecole Les Châtaigniers Nantes 44100

https://bit.ly/atelierscourts