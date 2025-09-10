Ateliers couture au Cannelle café Cannelle Café Auxerre

L’équipe du Cannelle Vintage café et Fil des fées vous propose des ateliers couture tous les 2ème mercredis de chaque mois de 15h à 17h (12 rue fécauderie Auxerre).

Un atelier ouvert aux débutants* et initiés, aux enfants dès 7 ans et aux adultes, aux femmes et aux hommes sur inscription (places limitées à 4 personnes). Plusieurs formules abonnements possibles et un excellent goûter à prévoir sur place ou à emporter.

Plus d’informations auprès de Cindy au 0750068219 et sur https://fil-des-fees.fr/atelier-couture-adultes-enfants-fil-des-fees/

*prêt de machine possible.

Prévoir 8€ pour le goûter du Cannelle Café

– 2h découvertes = 38€

– forfait de 5 cours (10h) = 5×34€

– forfait de 10 cours (20h) = 10×30€ .

Cannelle Café 12 Rue Fécauderie Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 82 19

