Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Lieu dit: La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer

Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte

Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Pour partager un moment de complicité et de création en réalisant un objet textile durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 3 duos.

Tarif 40€ le duo, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre). .

Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15

