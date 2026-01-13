Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Lieu dit: La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer
Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24 12:00:00
2026-02-24
Pour partager un moment de complicité et de création en réalisant un objet textile durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 3 duos.
Tarif 40€ le duo, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre). .
Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15
