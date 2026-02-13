Ateliers couture et tricot zéro déchet, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Ateliers couture et tricot zéro déchet 21 février – 21 mars, certains samedis Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

21 février 2026, 11:00-13:00

21 mars 2026, 11:00-13:00

Venez partager un moment convivial et d’échanges le temps d’un atelier de couture ou de tricot, dans une démarche environnementale de réduction des déchets.

Avec Perrine, Julie et Marie-Pierre lectrices de la bibliothèque :

les samedis 10 et 17 janvier,

le samedi 21 février,

les samedis 7 et 21 mars.

A partir de 9 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers participatifs et créatifs autour de la couture et du tricot Ateliers Couture

© Bibliothèques de Bordeaux