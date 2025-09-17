Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure

Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure mercredi 17 septembre 2025.

Ateliers Créa’

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

A vos pinceaux et vos tablettes ! Le cahier BlinkBoook est un livre animé, magique et très simple. D’abord je colorie, ensuite je prends en photo, et les dessins s’animent ! Page après page, les dessins et coloriages prennent vie pour raconter une histoire.

Sur inscription, à partir de 6 ans. .

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

English : Ateliers Créa’

German : Ateliers Créa’

Italiano :

Espanol : Ateliers Créa’

L’événement Ateliers Créa’ Ciboure a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque