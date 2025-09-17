Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure
Ateliers Créa' Médiathèque Ciboure mercredi 17 septembre 2025.
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure
A vos pinceaux et vos tablettes ! Le cahier BlinkBoook est un livre animé, magique et très simple. D’abord je colorie, ensuite je prends en photo, et les dessins s’animent ! Page après page, les dessins et coloriages prennent vie pour raconter une histoire.
Sur inscription, à partir de 6 ans. .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
