Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure mardi 4 novembre 2025.
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Les premières journées de froid arrivent. Et si on fabriquait notre propre bouillotte sèche ? Un atelier pour s’initier à la couture.
Sur inscription, à partir de 8 ans. .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
