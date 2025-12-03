Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure
Ateliers Créa’ Médiathèque Ciboure mercredi 3 décembre 2025.
Ateliers Créa’
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Jouons avec les ombres et la lumière et fabriquons ensemble des marionnettes de papier !
Sur inscription, à partir de 5 ans. .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
English : Ateliers Créa’
German : Ateliers Créa’
Italiano :
Espanol : Ateliers Créa’
L’événement Ateliers Créa’ Ciboure a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque