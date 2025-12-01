Ateliers créatif pour adultes L’Art du Pliage Décoratif Orgères-en-Beauce

Ateliers créatif pour adultes L’Art du Pliage Décoratif

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Atelier créatif pour adultes autour du pliage décoratif de livres recyclés, à la médiathèque Cœur de Beauce.

Cet atelier créatif s’adresse aux adultes qui souhaitent découvrir l’art du pliage décoratif à partir de livres destinés au recyclage. Guidés pas à pas, vous explorez plusieurs techniques pour transformer les pages en volumes graphiques et réaliser une pièce unique, à offrir ou à exposer chez vous. Aucun prérequis artistique n’est nécessaire, seulement l’envie d’expérimenter et de prendre un temps pour soi. Le matériel est fourni par la médiathèque. La séance se déroule en petit groupe, dans une ambiance conviviale, afin de permettre un accompagnement personnalisé. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 5 .

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 97 92 mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

English :

Creative workshop for adults on decorative folding of recycled books, at the C?ur de Beauce media library.

