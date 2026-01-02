Ateliers créatifs 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs 5-12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La fresque de la nature Création collective autour des forêts et du Perche. Les enfants réalisent une grande fresque en s’inspirant des plantes et des arbres observés dans l’exposition temporaires, tout en découvrant la richesse du paysage local. Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs 5-12 ans

L’événement Ateliers créatifs 5-12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche