Ateliers créatifs 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs 5-12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Souvenir du Perche Après une découverte du Perche et de l’histoire de l’objet souvenir, les enfants créent leur propre objet souvenir inspiré du territoire. Un atelier créatif pour repartir avec un souvenir personnel et unique.Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs 5-12 ans

L’événement Ateliers créatifs 5-12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche