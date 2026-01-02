Ateliers créatifs 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs 5-12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La nature en boutons Les enfants composent arbres et fleurs en utilisant des boutons colorés pou créer un tableau nature. Un jeu de formes et de couleurs accessibles à tous. Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs 5-12 ans

L’événement Ateliers créatifs 5-12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche