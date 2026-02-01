Ateliers créatifs à la Bigaille – La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Ateliers créatifs à la Bigaille – La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage samedi 28 février 2026.
Ateliers créatifs à la Bigaille –
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Viens participer à l’élaboration de visuels et jingles sur le thème des luttes pour les droits des femmes (préparation weekend du 8 mars)
Emmènes du matériel créatif si tu peux (cartons, peintures…)
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
English : Treiz’or de Bigaille –
Come and take part in the creation of visuals and jingles on the theme of women?s rights struggles (in preparation for March 8 weekend)
Bring creative materials if you can (cardboard, paints?)
L’événement Ateliers créatifs à la Bigaille – Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes