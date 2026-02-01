Ateliers créatifs à la Bigaille – La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Ateliers créatifs à la Bigaille –

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Viens participer à l’élaboration de visuels et jingles sur le thème des luttes pour les droits des femmes (préparation weekend du 8 mars)

Emmènes du matériel créatif si tu peux (cartons, peintures…)

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

English : Treiz’or de Bigaille –

Come and take part in the creation of visuals and jingles on the theme of women?s rights struggles (in preparation for March 8 weekend)

Bring creative materials if you can (cardboard, paints?)

