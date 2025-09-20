Ateliers créatifs à la Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Roquebrune-sur-Argens

Ateliers créatifs à la Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Roquebrune-sur-Argens samedi 20 septembre 2025.

Ateliers créatifs à la Maison du Patrimoine 20 et 21 septembre Maison du Patrimoine Var

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La Maison du Patrimoine vous accueille lors des Journées Européennes du Patrimoine et vous propose des ateliers créatifs de calligraphie, d’enluminure et de bacs de fouilles archéologiques.

Maison du Patrimoine impasse barbacane, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 [{« type »: « phone », « value »: « 04 98 11 36 85 »}] Installée au fond de l’Impasse Barbacane, la Maison du Patrimoine fait vivre au temps présent, les traces du passé et l’étendu du patrimoine historique de Roquebrune.

La curiosité nous invite à nous rapprocher de ce sol en verre au centre de la pièce qui protège une authentique glacière du 17ème siècle.

Un musée captivant qui abrite de très beaux trésors : de magnifiques ex-voto du 18e siècle appartenant au Monastère Notre-Dame de Pitié ou encore un jardin médiéval où l’on redécouvre les vertus et les utilisations des plantes anciennes. Possibilité de stationnement à proximité.

Horaires d’ouverture :

Octobre à Juin (hors saison) :

Du lundi au vendredi 9h30- 12h / 13h30- 17h

Fermé samedi et dimanche

Juillet à Septembre (saison) :

Du mardi au samedi : 9h30- 12h30 et 14h- 18h

Fermé lundi et dimanche

La Maison du Patrimoine vous accueille lors des Journées Européennes du Patrimoine et vous propose des ateliers créatifs de calligraphie, d’enluminure et de bacs de fouilles archéologiques.

Office du tourisme de Roquebrune-sur-Argens