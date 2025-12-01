Ateliers créatifs à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé

Ateliers créatifs à la Maison Nocé

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 16:00:00

2025-12-22 2025-12-23

Maison Nocé vous propose des ateliers créatifs sur le thème de Noël.

Lundi 22 décembre de 14h30 à 16h Créez votre centre de table de Noël , pour adultes et enfants à partir de 10 ans (30€/participant).

Mardi 23 décembre de 14h30 à 15h30 atelier créatif parent-enfant Votre photo préférée dans un cadre de Noël personnalisé (25€ par duo parent/enfant).

Pratique Sur réservation au 06 68 71 90 98 à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 68 71 90 98

