Ateliers créatifs à la Médiathèque Médiathèque Autrey-lès-Gray

Ateliers créatifs à la Médiathèque

Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

La Médiathèque Val de Gray vous invite à des ateliers créatifs baume SOS Naturel, baume visage, corps et mains, pour petits et grands.

Création d’une bougie de Noël. .

Médiathèque 18 Grande Rue Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 72 48 19 bibliotheque.autrey@gmail.com

