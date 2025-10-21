Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac

Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac mardi 21 octobre 2025.

Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois

43 allée des mots Rignac Aveyron

A la Médiathèque du Pays Rignacois.

Ateliers créatifs autour de l’automne et halloween:

Mardi 21 octobre: atelier créatif déco d’automne à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Jeudi 30 octobre: atelier fabrication d’une lanterne Halloween, à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

