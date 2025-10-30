Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac
Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac jeudi 30 octobre 2025.
Ateliers créatifs à la Médiathèque du Pays Rignacois
43 allée des mots Rignac Aveyron
Début : Jeudi 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
A la Médiathèque du Pays Rignacois.
Ateliers créatifs autour de l’automne et halloween:
Mardi 21 octobre: atelier créatif déco d’automne à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Jeudi 30 octobre: atelier fabrication d’une lanterne Halloween, à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
English :
At the Médiathèque du Pays Rignacois.
German :
In der Mediathek des Pays Rignacois.
Italiano :
Presso la Médiathèque du Pays Rignacois.
Espanol :
En la Mediateca del País Rignacois.
