Ateliers créatifs à Laon « Peinture fluorescente dans le noir »

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Tarif : 36 – 36 –

36

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23

Le collectif rémois s’expose à Laon !

En parallèle également de l’exposition au Coin des Artistes, Lou & Lau vous invitent à vivre une expérience sensorielle et magique ! Fermez les yeux… Imaginez une bulle hors du temps. Une lumière noire, des couleurs fluo qui dansent, et vos gestes guidés uniquement par vos sensations. Bienvenue dans la Peinture dans le Noir, une expérience sensorielle inédite à Laon. Pas besoin de savoir dessiner, ici on se détend, on déconnecte… et surtout, on se fait du bien. Un moment pour soi, ou à partager entre amis, en famille, en duo… juste pour le plaisir de créer autrement. Lâcher prise, s’étonner, s’émerveiller… tout est là.

RV au Coin des Artistes chaque jour de 20h à 22h30 ! (sur réservation via leur site) 36 .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

