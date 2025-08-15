Ateliers créatifs à Laon « Totem Color Dripping » Laon

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Tarif : 30 – 30 – 36

Le collectif rémois s’expose à Laon !

En complément de l’exposition au Coin des Artistes, Lou & Lau vous proposent chaque jour cet atelier vous avez 2 mains, alors vous avez soirée Totem & laissez cooler la couleur ! Jouez avec les flacons de couleurs et réalisez votre propre totem artistique en explorant la technique du dripping popularisée par Jackson Pollock. Un atelier intuitif, amusant et libérateur, parfait pour se détendre après une journée de travail ou de visite, sans expérience requise au préalable !

RV au Coin des Artistes chaque jour de 18h à 19h30 ! (sur réservation via leur site) 30 .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

English :

The Rémois collective exhibits in Laon!

German :

Das Kollektiv aus Reims stellt sich in Laon aus!

Italiano :

Il collettivo Rémois espone a Laon!

Espanol :

¡El colectivo Rémois expone en Laon!

