Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing

Ateliers créatifs à l’hôtel de ville 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+
Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+
Géants de papier
atelier créatif
par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.
samedi de 14h à 15h30
et dimanche de 15h30 à 17h30
Feuilles et fleurs
atelier dessin sur assiette
par les Z’Arts recycleurs
samedi de 14h à 18h
Atelier Exploration sonore
Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques
par l’équipe des enseignants du Conservatoire.
Tout public de 0 à 99 ans
Salle des mariages – samedi à 15h – 30 min
Inscription : jmathoret@ville-tourcoing.fr
Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr »}]
© frédérique coppin