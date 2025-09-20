Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Géants de papier

atelier créatif

par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.

samedi de 14h à 15h30

et dimanche de 15h30 à 17h30

Feuilles et fleurs

atelier dessin sur assiette

par les Z’Arts recycleurs

samedi de 14h à 18h

Atelier Exploration sonore

Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques

par l’équipe des enseignants du Conservatoire.

Tout public de 0 à 99 ans

Salle des mariages – samedi à 15h – 30 min

Inscription : jmathoret@ville-tourcoing.fr

Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

© frédérique coppin