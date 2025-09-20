Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing

Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

Ateliers créatifs à l’hôtel de ville

place victor hassebroucq Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Géants de papier

—————-

atelier créatif

par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.

samedi de 14h à 15h30

et dimanche de 15h30 à 17h30

Feuilles et fleurs

——————

atelier dessin sur assiette

par les Z’Arts recycleurs

samedi de 14h à 18h

Atelier Exploration sonore

————————–

Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques

par l’équipe des enseignants du Conservatoire.

Tout public de 0 à 99 ans

Salle des mariages samedi à 15h 30 min

Inscription [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)

Géants de papier

—————-

atelier créatif

par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.

samedi de 14h à 15h30

et dimanche de 15h30 à 17h30

Feuilles et fleurs

——————

atelier dessin sur assiette

par les Z’Arts recycleurs

samedi de 14h à 18h

Atelier Exploration sonore

————————–

Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques

par l’équipe des enseignants du Conservatoire.

Tout public de 0 à 99 ans

Salle des mariages samedi à 15h 30 min

Inscription [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr) .

place victor hassebroucq Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Paper giants

—————-

creative workshop

by guides from the Direction du Rayonnement Culturel.

saturday, 2 pm to 3:30 pm

and sunday from 3.30 pm to 5.30 pm

Leaves and flowers

——————

plate drawing workshop

by les Z?Arts recycleurs

saturday, 2pm to 6pm

Sound exploration workshop

————————–

Invitation to sing and play with the voice, to dance with magical sounds

by the Conservatory teaching team.

All ages 0 to 99

Salle des mariages Saturday at 3pm 30 min

Registration: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)

German :

Riesen aus Papier

—————-

kreativworkshop

von den Guides des Directorate of Cultural Rayon.

samstag von 14:00 bis 15:30 Uhr

und Sonntag von 15:30 bis 17:30 Uhr

Blätter und Blumen

——————

workshop Zeichnen auf Tellern

von den Z?Arts recycleurs

samstag von 14h bis 18h

Workshop Klangerkundung

————————–

Einladung zum Singen und Spielen mit der Stimme, Tanzen mit magischen Klängen

vom Lehrerteam des Konservatoriums.

Für alle Altersgruppen von 0 bis 99 Jahren

Hochzeitssaal Samstag um 15 Uhr 30 Min

Anmeldung: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)

Italiano :

Giganti di carta

—————-

laboratorio creativo

a cura delle guide della Direction du Rayonnement Culturel.

sabato dalle 14.00 alle 15.30

e domenica dalle 15.30 alle 17.30

Foglie e fiori

——————

laboratorio di disegno su piatto

a cura di les Z?Arts recycleurs

sabato dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di esplorazione sonora

————————–

Un invito a cantare e giocare con la voce, a danzare con suoni magici

a cura dell’équipe didattica del Conservatorio.

Tutte le età da 0 a 99 anni

Salle des mariages Sabato alle 15.00 30 min

Iscrizione: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)

Espanol :

Gigantes de papel

—————-

taller creativo

por los guías de la Direction du Rayonnement Culturel.

sábado de 14:00 a 15:30

y domingo de 15.30 h a 17.30 h

Hojas y flores

——————

taller de dibujo en plato

por les Z?Arts recycleurs

sábado de 14:00 a 18:00

Taller de exploración sonora

————————–

Una invitación a cantar y jugar con la voz, a bailar con sonidos mágicos

por el equipo pedagógico del Conservatorio.

Todas las edades de 0 a 99 años

Salle des mariages Sábado a las 15h 30 min

Inscripción: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)

L’événement Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing a été mis à jour le 2025-09-17 par Hauts-de-France Tourisme