Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing
Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing samedi 20 septembre 2025.
Ateliers créatifs à l’hôtel de ville
place victor hassebroucq Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Géants de papier
—————-
atelier créatif
par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.
samedi de 14h à 15h30
et dimanche de 15h30 à 17h30
Feuilles et fleurs
——————
atelier dessin sur assiette
par les Z’Arts recycleurs
samedi de 14h à 18h
Atelier Exploration sonore
————————–
Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques
par l’équipe des enseignants du Conservatoire.
Tout public de 0 à 99 ans
Salle des mariages samedi à 15h 30 min
Inscription [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)
Géants de papier
—————-
atelier créatif
par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel.
samedi de 14h à 15h30
et dimanche de 15h30 à 17h30
Feuilles et fleurs
——————
atelier dessin sur assiette
par les Z’Arts recycleurs
samedi de 14h à 18h
Atelier Exploration sonore
————————–
Invitation à chanter et jouer avec la voix, danser avec des sonorités magiques
par l’équipe des enseignants du Conservatoire.
Tout public de 0 à 99 ans
Salle des mariages samedi à 15h 30 min
Inscription [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr) .
place victor hassebroucq Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Paper giants
—————-
creative workshop
by guides from the Direction du Rayonnement Culturel.
saturday, 2 pm to 3:30 pm
and sunday from 3.30 pm to 5.30 pm
Leaves and flowers
——————
plate drawing workshop
by les Z?Arts recycleurs
saturday, 2pm to 6pm
Sound exploration workshop
————————–
Invitation to sing and play with the voice, to dance with magical sounds
by the Conservatory teaching team.
All ages 0 to 99
Salle des mariages Saturday at 3pm 30 min
Registration: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)
German :
Riesen aus Papier
—————-
kreativworkshop
von den Guides des Directorate of Cultural Rayon.
samstag von 14:00 bis 15:30 Uhr
und Sonntag von 15:30 bis 17:30 Uhr
Blätter und Blumen
——————
workshop Zeichnen auf Tellern
von den Z?Arts recycleurs
samstag von 14h bis 18h
Workshop Klangerkundung
————————–
Einladung zum Singen und Spielen mit der Stimme, Tanzen mit magischen Klängen
vom Lehrerteam des Konservatoriums.
Für alle Altersgruppen von 0 bis 99 Jahren
Hochzeitssaal Samstag um 15 Uhr 30 Min
Anmeldung: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)
Italiano :
Giganti di carta
—————-
laboratorio creativo
a cura delle guide della Direction du Rayonnement Culturel.
sabato dalle 14.00 alle 15.30
e domenica dalle 15.30 alle 17.30
Foglie e fiori
——————
laboratorio di disegno su piatto
a cura di les Z?Arts recycleurs
sabato dalle 14.00 alle 18.00
Laboratorio di esplorazione sonora
————————–
Un invito a cantare e giocare con la voce, a danzare con suoni magici
a cura dell’équipe didattica del Conservatorio.
Tutte le età da 0 a 99 anni
Salle des mariages Sabato alle 15.00 30 min
Iscrizione: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)
Espanol :
Gigantes de papel
—————-
taller creativo
por los guías de la Direction du Rayonnement Culturel.
sábado de 14:00 a 15:30
y domingo de 15.30 h a 17.30 h
Hojas y flores
——————
taller de dibujo en plato
por les Z?Arts recycleurs
sábado de 14:00 a 18:00
Taller de exploración sonora
————————–
Una invitación a cantar y jugar con la voz, a bailar con sonidos mágicos
por el equipo pedagógico del Conservatorio.
Todas las edades de 0 a 99 años
Salle des mariages Sábado a las 15h 30 min
Inscripción: [jmathoret@ville-tourcoing.fr](mailto:jmathoret@ville-tourcoing.fr)
L’événement Ateliers créatifs à l’hôtel de ville Tourcoing a été mis à jour le 2025-09-17 par Hauts-de-France Tourisme