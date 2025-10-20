ATELIERS CRÉATIFS ADULTES ET ENFANTS Saint-Brevin-les-Pins

ATELIERS CRÉATIFS ADULTES ET ENFANTS

Passage Penfour Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-03 2025-11-05 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 2025-11-19 2025-11-24 2025-11-26 2025-12-01 2025-12-03 2025-12-08 2025-12-10 2025-12-15 2025-12-17

Atelier dessin/peinture/arts plastiques.

Atelier pour débutant et confirmé, pour explorer des textures, motifs, graphisme au travers de propositions ludiques ; s’amuser, se faire plaisir et progresser en dessin et peinture et mix médias.

Essais de diverses pratiques, acrylique, encres, aquarelle et pastel, collage…

Peindre avec les mains, des spatules , feuilles d’arbres…

Utiliser des bulles de savon et de l’encre, peindre sur une feuille de magazine et sur des végétaux, cyanotype, zen angle, poésie de papier…

Tous les lundis de 18h à 19h30 ou les mercredis de 10h à 11h30, prévoir le nettoyage et rangement à suivre.

Groupe de 8 maximum pour un échange convivial.



Fournitures de papiers, peinture et feutres par les participants, peu onéreux.

Travail aussi avec de la récupération et des matériaux naturels. Complété par l’animatrice selon les thèmes

Ceux qui souhaitent faire un travail personnel le peuvent.

29/09 et le 1/10 Peinture sur fleurs d’ agapanthes séchées.

6/10 et le 8/10 Cactus multicolore à l’aquarelle et feutres.

13/10 et le 15/10 Collage divers papiers dont des calques transparents, végétaux.

3/11 et le 5/10 Mini couronne ou présentation de fleurs séchées.

Le 10/11 et le 12/11 Dessin d’animal au stylo bille sur une page de livre.

Le 17/11 et le 19/11 Peinture acrylique sur toile ou carton rond.

Le 24/11 et le 26/11 Inspiration fête foraine!

Le 1/12 et le 3/12 Peinture ou pastels esprit pointillisme.

Le 8/12 et le 10/12 Réalisations en pâte Fimo.

Le 15/12 et le 17/12 : Utilisation de gomme de masquage avec aquarelle pour cartes de voeux.

Atelier Breviart, de 10h à 12h

Mardi 28 octobre modelage de citrouilles bougeoir ou décorative en autre pâte auto durcissante colorée.

Mercredi 29 octobre Peinture sur galets achetés par nos soins façon halloween, citrouilles, fantômes et sorcières… ou autres motifs.

Jeudi 30 octobre : Aquarelle et collage mes jolies citrouilles, format A4.

De 6 à 9 ans accompagné d’un adulte qui réalisera également son projet, à partir de 10 ans possible en solo et jusqu’à 99 ans.

Tarifs, matériel inclus à la séance de 2h 16€/9 ans et adultes, 25€/duo parent enfant ; stage de 3 matinées 42€/9 ans et adultes, 70€/duo parent enfant.

Réservation au 06 88 59 44 95. .

Passage Penfour Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr

