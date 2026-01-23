Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…) Machecoul-Saint-Même
Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…) Machecoul-Saint-Même samedi 14 février 2026.
Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…)
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Des ateliers ouverts à tous, gratuits et sans inscription !
.
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire mainscreatives@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops open to all, free and without registration!
L’événement Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…) Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Sud Retz Atlantique