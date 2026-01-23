Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…) Machecoul-Saint-Même

Ateliers créatifs (aquarelle, pastels, bijoux…)

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Des ateliers ouverts à tous, gratuits et sans inscription !

.

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire mainscreatives@yahoo.fr

English :

Workshops open to all, free and without registration!

