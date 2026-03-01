Ateliers créatifs au CIAM Centre International des Arts en Mouvement CIAM Aix-en-Provence
Ateliers créatifs au CIAM Centre International des Arts en Mouvement CIAM Aix-en-Provence dimanche 29 mars 2026.
Ateliers créatifs au CIAM
Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 18h. Centre International des Arts en Mouvement CIAM 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Family Day 2026 revient pour sa 5ᵉ édition au CIAM à Aix-en-Provence. À cette occasion, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs pensés pour sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature.
Le Family Day 2026 revient pour sa 5ᵉ édition au CIAM à Aix-en-Provence. À cette occasion, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs pensés pour sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature. Au programme une chasse au trésor dans la pinède, un atelier cyanotype, une balade botanique, ainsi que des ateliers mêlant plantes, créativité et peinture, le tout à partager en famille. .
Centre International des Arts en Mouvement CIAM 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 61 42 contact@ciam-aix.com
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English :
Family Day 2026 returns for its 5? edition at the CIAM in Aix-en-Provence. On this occasion, young and old alike can take part in creative workshops designed to raise awareness of the importance of respecting nature.
L’événement Ateliers créatifs au CIAM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence