Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau Lorleau

Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Des ateliers créatifs en salle

Bougies, photophores, décoration en collage de serviette, bracelets et portes clefs en crins de chevaux, et porte bonheur en fer à cheval

ouvert à tous (à partir de 8 ans accompagné, seul à partir de 10 ans) et jusqu’à 99 ans

Mardi 21 octobre Bougie forme cheval (de 15h à 16h30, 12€)

Mercredi 22 octobre Décoration sur boitier (de 15h à 16h, 10€)

Jeudi 23 octobre Bracelets (de 15h à 17h, 20€)

Mardi 28 octobre Porte bonheur (de 15h à 17h, 25€)

Mercredi 29 octobre Photophores bougies (15h à 16h30, 12€)

Jeudi 30 octobre Porte Clefs, déco sac (15h à 16h30)

Règlement en chèque ou espèces uniquement.

Sur inscription au 06 60 49 93 22. .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 49 93 22

