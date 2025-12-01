Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau Lorleau
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Des ateliers créatifs en salle pour les non cavaliers
Création de bougies, de photophores, de cartes de voeux 3D à partir de 8 ans accompagné, seul à partir de 10 ans) et jusqu’à 99 ans
Lundi 29 décembre Création de bougies (de 14h30 à 15h30, 10€)
Mardi 30 décembre Cartes de Voeux 3D (de 14h30 à 15h30, 10€)
Mercredi 31 décembre Collage de serviettes sur bougie (de 14h30 à 15h30, 10€)
Vendredi 2 janvier Création Photophores (de 14h30 à 15h30, 10€)
Règlement en chèque ou espèces uniquement.
Sur inscription au 06 60 49 93 22. .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 49 93 22
