Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau Lorleau

Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 14:30:00

fin : 2026-01-02 15:30:00

2025-12-29

Des ateliers créatifs en salle pour les non cavaliers

Création de bougies, de photophores, de cartes de voeux 3D à partir de 8 ans accompagné, seul à partir de 10 ans) et jusqu’à 99 ans

Lundi 29 décembre Création de bougies (de 14h30 à 15h30, 10€)

Mardi 30 décembre Cartes de Voeux 3D (de 14h30 à 15h30, 10€)

Mercredi 31 décembre Collage de serviettes sur bougie (de 14h30 à 15h30, 10€)

Vendredi 2 janvier Création Photophores (de 14h30 à 15h30, 10€)

Règlement en chèque ou espèces uniquement.

Sur inscription au 06 60 49 93 22. .

+33 6 60 49 93 22

