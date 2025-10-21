Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont
48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-21 2025-10-22
Mardi, 21 octobre⋅De 14:30 à 16:00
7 ans et +
Mercredi, 22 octobre⋅De 14:30 à 16:00
4 ans et +, accompagné d’au moins un adulte
Musée de l’horlogerie
Thématique Créer un tableau d’automne
3.50€ par personne
Réservations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .
48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
