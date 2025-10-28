Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont

Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont mardi 28 octobre 2025.

Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29

Mardi, 28 octobre⋅De 14:30 à 16:00

7 ans et +

Mercredi, 29 octobre⋅De 14:30 à 16:00

4 ans et +, accompagné d’au moins un adulte

Musée de l’horlogerie

Thématique Halloween. Une horloge à faire peur !

3.50€ par personne

Réservations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

English : Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers créatifs au Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2025-09-06 par Communauté de communes des Falaises du Talou