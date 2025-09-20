Ateliers créatifs au musée des Beaux-Arts de Beaune Musée des beaux-arts Beaune

En accès libre, en continu, pour tous les âges et tous les curieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans la salle Tourlière, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, participez librement aux ateliers inspirés de l’univers de Paul Day. Créativité, manipulation et imagination seront au rendez-vous :

– atelier « Théâtre de Paul Day », création d’une scène en relief à partir d’éléments artistiques ;

– atelier collage, création d’un monument à partir d’éléments découpés dans les œuvres de Paul Day ;

– atelier écriture, lettres imaginaires inspirées de The Meeting Place.

Musée des beaux-arts 6 Boulevard Perpreuil, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380249870 https://www.beaune.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/beauneculture;https://www.instagram.com/beauneculture/ Comme la plupart des musées français fondés au XIXe siècle, le musée des Beaux-arts de Beaune abrite des collections pluridisciplinaires : peintures, sculptures, vestiges archéologiques, curiosités de la vie quotidienne, objets historiques et scientifiques. Certaines pièces sont des témoins précieux de l’histoire de Beaune et de ses personnalités les plus notoires. En effet, les collections mettent en lumière le travail de peintres originaires de Bourgogne qui se sont illustrés tout au long du XIXe siècle. Les écoles flamandes et hollandaises sont richement représentées au musée.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Beaune