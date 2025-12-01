Ateliers Créatifs autour de Noël LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Ateliers Créatifs autour de Noël LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 13 décembre 2025.
Ateliers Créatifs autour de Noël
LONGNY AU PERCHE 6 rue du squre Eugene Cordier Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent des ateliers créatifs en lien avec la fête de Noël. .
LONGNY AU PERCHE 6 rue du squre Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
English : Ateliers Créatifs autour de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers Créatifs autour de Noël Longny les Villages a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche